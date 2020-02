Nigeria: sicurezza, autorità riaprono principale strada di collegamento nel Borno dopo cinque anni

- Le autorità dello stato di Borno, nella Nigeria nordorientale, hanno riaperto dopo cinque anni la strada provinciale che collega la capitale dello stato federale, Maiduguri, con il capoluogo dell'area a governo locale, Dikwa. La strada di 86 chilometri, riferisce l'agenzia di stampa nigeriana "Nan", era stata chiusa al traffico nel 2015, come misura di protezione contro gli attacchi del gruppo jihadista Boko Haram, tuttora molto attivo in zona. Il governatore di Borno Babagana Zulum, che ha tenuto una cerimonia di riapertura insieme al comandante dell'Operazione anti-jihadista nigeriana Lafiya Dole, ha spiegato che da ora in poi anche chi era autorizzato a transitare sulla strada potrà farlo senza scorta militare. Per il governatore, la riapertura della strada contribuirà a rianimare l'economia della regione del lago Ciad, in particolare le attività di pesca che sono rimaste paralizzate. Zulum ha quindi elogiato l'esercito nigeriano per i suoi successi nel contrastare Boko Haram. L’offensiva del gruppo jihadista è iniziata in Nigeria nel 2009 e da allora si è allargata anche ai paesi del bacino del lago Ciad. A giugno scorso il presidente Muhammadu Buhari ha annunciato trionfalmente di aver "sconfitto" la loro azione, prima di dirsi di recente "sconcertato" per la loro rinascita. (segue) (Res)