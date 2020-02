Nigeria: sicurezza, autorità riaprono principale strada di collegamento nel Borno dopo cinque anni (2)

- Lo stato di Borno è come detto da tempo teatro dell'azione jihadista. Lo scorso 20 gennaio membri dello Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap), gruppo secessionista di Boko Haram, hanno attaccato la residenza principale del coordinatore delle Nazioni Unite in Nigeria, Edward Kallon. Fortunatamente illesi i cinque membri dello staff Onu presenti all'interno della residenza al momento dell'attacco, mentre la struttura come numerosi veicoli sono stati dati alle fiamme. L'attacco cadeva venti giorni dopo un intervento dell'aeronautica nigeriana (Naf), che ha distrutto una base di Boko Haram a Gujeri, località della foresta di Sambisa situata nella regione nigeriana di Borno. L'operazione rientrava negli interventi condotti dall'esercito nigeriano contro il gruppo jihadista, con l'obiettivo di distruggere le basi logistiche dei miliziani sul territorio, usate in particolare per immagazzinare scorte di carburante e strumenti di manutenzione. Agli interventi militari si sono aggiunti quelli che l'esercito nigeriano ha condotto di recente sul territorio allo scopo di liberare gli ostaggi dei jihadisti: a inizio anno 165 civili prigionieri di Boko Haram sono stati liberati. (segue) (Res)