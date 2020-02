Nigeria: sicurezza, autorità riaprono principale strada di collegamento nel Borno dopo cinque anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso mese di ottobre, i militari sono riusciti a respingere "con successo" un violento attacco sferrato a Gubio, salvando 51 ostaggi in mano agli aggressori e recuperando un camion carico di armi, due fucili Ak-47 e un cannone antiaereo che in un primo momento erano stati sottratti all'esercito. Secondo Iliyasu, negli scontri seguiti all'attacco i militari nigeriani hanno inoltre ucciso due jihadisti. L'attacco era stato rivendicato dallo Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap), che annunciava l'esecuzione di 18 militari nigeriani nel Borno. A giugno Iswap ha a sua volta rivendicato l'uccisione di 20 militari nigeriani in un attacco condotto nel Borno, pochi giorni dopo che l'esercito di Abuja annunciava di aver neutralizzato "nove esponenti di spicco" di Iswap. Iswap ha inoltre di recente cambiato leadership, nominando Abu Abdullah Ibn Umar al Barnawi come nuova guida. Di recente è riapparso in video il leader storico di Boko Haram, Abubakar Shekau, dopo quasi un anno dal suo ultimo messaggio, inviato a luglio del 2018. In dieci anni di conflitto jihadista, dal 2009 al 2019, sono state uccise quasi 27 mila persone e oltre 2 milioni di residenti hanno abbandonato la loro casa cercando rifugio nei paesi vicini. (Res)