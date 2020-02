Germania: presidente Cdu, guida partito e candidato cancelliere devono essere unite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Unione cristiano-democratica (Cdu), la presidenza del partito e il suo candidato a cancelliere devono essere uniti nella stessa persona. È quanto affermato dalla presidente della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, che oggi ha annunciato di dimettersi dall'incarico e di rinunciare alla candidatura a capo del governo federale. Secondo Kramp-Karrenbauer, la separazione attualmente in vigore nella Cdu tra presidente e candidato cancelliere costituisce “un indebolimento” del partito “in un momento in cui il paese ha bisogno di una Cdu forte”. Kramp-Karrenbauer ha aggiunto: “Dal mio punto di vista, alla fine, la presidenza del partito e il candidato cancelliere devono essere uniti nella stessa persona. Pertanto, Kramp-Karrenbauer ha dichiarato che rimarrà presidente della Cdu finché il partito non avrà deciso il proprio candidato a cancelliere alle elezioni previste in Germania nel 2021. (Geb)