Sicilia: dissesto idrogeologico, 3 mln per le barriere frangiflutti nel Messinese

- Tre milioni di euro per rifare le barriere frangiflutti sul litorale di Messina, da via Fazzino a via Campanella, tra il torrente Tarantonio e il Marmora, tra il Cicerina e il Rodia. E ancora i lavori interesseranno l'area fra il torrente Puccino e il Giudeo a Villaggio San Saba, Capo Rasocolmo e gli impianti fognari e di depurazione. Lo ha annunciato la Regione Sicilia che ha dato notizia dell'iniziativa assunta dall'ufficio contro il dissesto idrogeologico. Per le opere saranno stanziati tre milioni, già pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori. (Ren)