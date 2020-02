Sicurezza: bilancio Polfer, 14mila controlli e 7 arresti nelle stazioni

- 13.901 persone controllate, di cui 7 arrestati e 64 indagati: questo il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dalla polizia ferroviaria. In azione 1.547 pattuglie in stazione e 369 a bordo treno; 745 convogli ferroviari scortati. 90 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 62 il totale delle contravvenzioni elevate, 44 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 6 i minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. (Ren)