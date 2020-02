Kosovo-Germania: Merkel invita Kurti a recarsi in visita a Berlino

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, ha rivolto un invito ufficiale a recarsi in visita a Berlino al neo primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Lo riferisce l’agenzia di stampa albanese “Ata” che ha pubblicato estratti della lettera di congratulazioni inviata da Merkel a Kurti dopo il voto di fiducia arrivato dal parlamento di Pristina al nuovo esecutivo. "Sfide difficili e importanti sono davanti a voi e al vostro governo, tra cui la costruzione e il rafforzamento dello stato di diritto, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, il miglioramento e la definizione delle prospettive economiche e infine il dialogo sulla normalizzazione delle relazioni con la Serbia", ha affermato il cancelliere Merkel nella sua lettera consegnata dall'ambasciatore tedesco a Pristina, Christian Heldt. "Questi sono i passaggi chiave per rafforzare la prospettiva europea del vostro paese. Il governo federale continua a sostenere il Kosovo in questo viaggio. Sarei lieto di darti presto il benvenuto a Berlino", si legge ancora nella lettera. (segue) (Alt)