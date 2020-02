Imprese: Airbus Helicopters consegna tre modelli H145 a due clienti italiani (2)

- "Siamo lieti che gli operatori continuino a scegliere i nostri elicotteri per le delicate missioni in ambito sanitario. Gli Airbus H145 hanno già dimostrato altissimi livelli di operatività e una comprovata affidabilità per tutti gli scenari italiani. Continueremo a lavorare per mantenere questi standard e possibilmente migliorarli così da continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti", ha dichiarato Alexandre Ceccacci, general manager di Airbus Helicopters in Italia. "In Italia sono presenti su tutto il territorio nazionale 54 basi HEMS e quasi il 40 per cento degli elicotteri in servizio sono Airbus. Ciononostante intendiamo crescere ancora grazie anche all'arrivo del nuovo H145 con rotore pentapala, ridisegnato per garantire un significativo miglioramento delle prestazioni, grazie all'incremento del carico utile di 150 chilogrammi e a un nuovo rotore che assicura maggiori livelli di comfort", ha concluso Ceccacci. (Com)