Balcani: Di Maio avvia visita nella regione e ribadisce sostegno a percorso europeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima tappa della missione vede dunque oggi Di Maio in Serbia, paese con cui l'Italia ha celebrato l'anno scorso gli eccellenti rapporti bilaterali attraverso due importanti anniversari: i 140 anni di relazioni diplomatiche e i 10 dalla firma del Partenariato strategico. L'Italia è tra i principali sostenitori del percorso europeo della Serbia, come pure dell'intera regione, e dal punto di vista economico si conferma tra i principali investitori e partner commerciali di Belgrado. Ciò è confermato anche dai dati emessi recentemente dall'Istituto di statistica del paese balcanico, che vedono Roma secondo partner commerciale con un volume totale degli scambi pari a 3,84 miliardi di euro. Le esportazioni dell'Italia verso la Serbia hanno inoltre registrato nel 2019 un aumento dell'1,3 per cento rispetto all'anno precedente, con un importo totale di 2,07 miliardi di euro. Anche nel 2018 l'Italia era il secondo partner commerciale della Serbia: i dati hanno visto in quell'anno l'Italia come secondo paese fornitore, preceduta dalla Germania e seguita dalla Cina, e come primo paese acquirente, seguita dalla Germania e dalla Bosnia-Erzegovina. (segue) (Seb)