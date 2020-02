Balcani: Di Maio avvia visita nella regione e ribadisce sostegno a percorso europeo (4)

- Sempre secondo dati dell'Ufficio di statistica serbo, nel 2018 l'interscambio fra Serbia e Italia è stato di 4,03 miliardi di euro, con 2,05 miliardi di esportazioni italiane che hanno rappresentato il 9,3 per cento dell'import totale della Serbia. Fra le prime voci del nostro export vi erano autovetture, prodotti tessili e macchinari. Le nostre importazioni dalla Serbia sono ammontate nel 2018 a 1,98 miliardi di euro e hanno rappresentato il 12,2 per cento dell'export totale della Serbia. In questo caso le principali voci sono state le autovetture, l'abbigliamento e le calzature. Secondo i dati pubblicati sul sito della nostra ambasciata, inoltre, l'Italia nel periodo 2000-2016 è risultata il primo investitore in Serbia, con circa 600 aziende controllate da capitale italiano e 1.300 con quote di partecipazione, per una quota di capitale investito di quasi 3 miliardi di euro e tra le 25 mila e 30 mila persone impiegate. (segue) (Seb)