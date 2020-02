Balcani: Di Maio avvia visita nella regione e ribadisce sostegno a percorso europeo (5)

- Fra i principali settori di attività vi sono quello automobilistico, assicurativo, bancario, tessile, calzaturiero, agricolo ed energetico. FCA Serbia produce nella città di Kragujevac la vettura "500L", con un investimento di 1,2 miliardi di euro e oltre duemila dipendenti, oltre che un indotto formato da numerose imprese. Banca Intesa e Unicredit sono la prima e terza banca del paese, mentre nel settore assicurativo Generali e Ddor-UnipolSai detengono circa il 35 per cento del mercato interno. Riguardo al settore tessile la Serbia vede una forte presenza del gruppo Benetton, di Calzedonia, Pompea e Golden Lady, mentre nel calzaturiero spicca l'investimento di Geox ed in quello agricolo il progetto di coltivazione di nocciole di Ferrero. Interessante per le prospettive di sviluppo è infine il settore energetico ed in particolare il comparto dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. In questo campo l'italiana Fintel, ad esempio, ha già realizzato diversi parchi eolici. (Seb)