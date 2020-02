Brianza: incendio in una villetta a Busnago - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini della villetta di Busnago, in provincia di Monza Brianza, in cui questa mattina alle 7.40 è divampato un incendio che ha bruciato il tetto in legno. (Foto: comando provinciale vigili del fuoco Milano) (Rem)