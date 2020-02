Coronavirus: Fontana, soddisfatto che ministro Speranza abbia accolto nostra preoccupazione e modificato provvedimento

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito all'aggiornamento della circolare per le scuole sul Coronavirus che prevede l'astensione volontaria degli studenti di ritorno dalla Cina come misura precauzionale, ha dichiarato: "Sono soddisfatto del fatto che il ministro abbia raccolto la nostra preoccupazione e abbia modificato in qualche modo il vecchio provvedimento che dava indicazioni". "Nel merito - ha precisato il governatore lombardo a margine della presentazione del progetto della Città della Salute e della ricerca a Palazzo Lombardia - noi siamo dell'opinione che ogni tipo di scelta vada lasciata ai tecnici quindi siano loro a dover dettare le nuove regole, siamo anche convinti di dover creare regole semplici, di facile applicazione, chiare per tutti, e questo è compito dell'ufficio tecnico che poi dà le proprie indicazioni al Ministero". A chi gli ha domandato se sia preoccupato dell'impatto sull'economia del Coronavirus, Fontana ha risposto: "Siamo preoccupati ma fiduciosi che un'attenta prevenzione possa, noi ci auguriamo a breve, eliminare questa grande preoccupazione. Abbiamo raccolto delle preoccupazioni da parte di commercianti e imprenditori, sono tantissime purtroppo le attività che vengono toccate da questa situazione". (Rem)