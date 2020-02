Quirinale: Mattarella, evitare chiusure ai propri confini nazionali e culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico 2019/2020 dell'Università degli Studi di Teramo, ha sottolineato come la citazione di Coluccio Salutati a "'non chiudersi nella solitudine'" sia "particolarmente preziosa, una sorta di messaggio a evitare chiusure ai propri confini personali, locali, nazionali, culturali, che è prezioso nel momento che attraversiamo in tutta la comunità internazionale". (Rin)