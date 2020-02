Concerti: il 19 febbraio a Milano presentazione di "Donizetti opera 2020"

- Si terrà mercoledì 19 febbraio, alle ore 11, presso il Mamu-Magazzino musica di Milano, in via Soave, 3, la conferenza stampa di presentazione del festival “Donizetti opera 2020”, manifestazione promossa dalla Fondazione Teatro Donizetti per salvaguardare e far conoscere il patrimonio musicale lasciato in eredità alla città di Bergamo da uno dei suoi illustri cittadini, il compositore Gaetano Donizetti. (Ren)