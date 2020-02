Repubblica Ceca: ministero Interno, crimini informatici in rapido aumento

- Il numero di reati informatici commessi in Repubblica Ceca ha registrato un aumento significativo nel corso degli ultimi anni. Lo si apprende da una nota del dicastero dell’Interno di Praga, ripresa dall’agenzia “Ctk”. Stando alle informazioni diffuse, nel 2019 sono stati riportati in tutto 8.417 crimini informatici: un aumento del 460 per cento rispetto a 1.502 registrati nel 2011. Nel conteggio sono inclusi anche le frodi, le truffe e i reati su minori che avvengono per via informatica. In calo invece i crimini generici, diminuiti del 40 per cento negli ultimi otto anni.(Vap)