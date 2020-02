Liguria: Toti, presupposti per economia turistica buoni, nuovo ponte di Genova pronto entro estate

- I presupposti per l'economia della Liguria sono tutti buoni, soprattutto per il "turismo, che ha ancora spazi di crescita", anche in considerazione del fatto che entro l'estate il nuovo ponte di Genova sarà pronto. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, parlando con i giornalisti allo stand della Liguria alla Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso a Milano. Spiegando la presenza della Regione, Toti ha ricordato che "siamo presenti in Bit come lo eravamo l'anno scorso. Questa fa parte delle tante iniziative di promozione del territorio, insieme alle campagne di comunicazione e di marketing territoriale sui prodotti della nostra agricoltura". "Turismo in Liguria - ha proseguito il governatore ligure - non vuol dire solo spiagge, ma anche altro: cultura, enogastronomia e tutto quello che porta verso una destagionalizzazione dell'offerta turistica. Tra poche settimane presenteremo a Milano anche la nuova offerta turistica dell'estate e le nuove campagne in tutti gli aeroporti in Italia e in Europa". Toti ha poi sottolineato "che il turismo può crescere come pil, la Liguria ha ancora spazi di crescita, alcuni settori stanno dimostrando una vitalità straordinaria, vedi il settore delle crociere di cui siamo diventati prima piattaforma assoluta del Paese con i porti di Savona, Genova e Spezia che sono tutti sopra il milione di passeggeri all'anno". "Last but not least - ha concluso - avremo per l'estate anche il nuovo ponte per Genova a sostituzione del ponte Morandi che in primavera, come promesso dal commissario Bucci, verrà inaugurato e quindi anche la viabilità e il nodo di Genova torneranno a essere praticabili con maggiore serenità".(Rem)