Roma: assessore Meleo, riqualificata pista ciclabile di Torraccia

- "Prosegue il lavoro per restituire decoro e funzionalità ai giardini storici, parchi e aree verdi della città. Oggi parliamo della pista ciclabile di Torraccia accanto al 'Miglio d’Arte', oltre 1 chilometro di murales e colori nel quadrante nord est della città. Abbiamo riqualificato e sostituito circa 400 metri di recinzione che versava in condizione di degrado in seguito a gravi episodi vandalici. Avanti così". Lo ha annunciato in un post su Facebook l'assessore capitolino alle Infrastrutture Linda Meleo. (Rer)