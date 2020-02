Foibe: Fd'I municipio Roma VIII, irrispettoso silenzio su Giorno del ricordo

- "Presentata oggi dal gruppo municipale di Fd'I l'interrogazione al presidente Ciaccheri per chiedere motivazione circa l'irrispettoso atteggiamento dei vertici municipali per non avere attuato quanto approvato dal Consiglio municipale il 5 febbraio 2019. La mozione impegna i vertici de Municipio VIII a promuovere e organizzare eventi per il Giorno del ricordo". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, il capogruppo capitolino Andrea De Priamo, i consiglieri del Municipio VIII Lorenzo Mevi, Maurizio Buonincontro e Franco Federici. "La memoria non può essere 'a discrezione'. La Legge 92 del 2004 impone di tramandare la tragedia delle vittime delle foibe e degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra. Il silenzio equivale al negazionismo. Esortiamo il presidente Ciaccheri ad attivarsi come è doveroso fare quando si è al vertice di un'istituzione pubblica", conclude la nota.(Com)