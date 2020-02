Sanità: venerdì all'Umberto I di Roma confronto su cardiologia e quali rischi senza "maestri"

- L'importanza del percorso accademico e professionale, al fianco dei vecchi "maestri" del settore, patrimonio di conoscenze e visione d'insieme oggi sempre più difficile da valorizzare e, di conseguenza, da tramandare. Vuoi perché l'avvento delle nuove tecnologie - supporto fondamentale, ci mancherebbe, per la formulazione di diagnosi e per la prescrizione di terapie - che ha nei fatti "frazionato" sempre più, in piccoli orticelli, il terreno della specialistica un tempo onnicomprensiva. Vuoi perché la frenesia del nuovo millennio ha condizionato anche i tempi di maturazione di un giovane "dottore", anticipando in maniera mascherata il suo ingresso nel mondo del lavoro ancor prima di aver terminato il suo percorso formativo. Sarà un momento di riflessione importante, sulla cardiologia, innanzitutto, ma anche sul mondo universitario nel suo complesso, l'evento in programma la mattina di venerdì 14 febbraio - data gettonata dagli innamorati ma anche Giornata mondiale delle cardiopatie congenite - al Policlinico "Umberto I" di Roma. Un appuntamento in cui ricercatori, esperti e vertici del mondo accademico e scientifico italiano (tra i presenti il magnifico rettore, Eugenio Gaudio, la preside di Facoltà, Antonella Polimeni, il professore Guido Alpa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro) si confronteranno con le esperienze di tre professori giunti al 25mo anno di cattedra in Cardiologia: Giuseppe Ambrosio (Perugia), Francesco Fedele (Roma), Sabino Iliceto (Padova). (segue) (Com)