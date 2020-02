Industria: Pd, partire da patto per il lavoro proposto da Zingaretti

- Nicola Oddati, della segreteria nazionale del Partito democratico, invita in una nota a dire "basta con polemiche mediatiche che dividono e basta con contrapposizioni che favoriscono la destra. I dati sulla produzione industriale, relativi al 2019, confermano che bisogna mettere da parte i picconi e concentrarsi sul rilancio dell’economia attraverso un solido piano di investimenti pubblici e una sburocratizzazione a favore delle imprese. Il Pd fa sul serio - prosegue la nota -, il segretario Zingaretti nei giorni scorsi ha proposto non a caso, e rilanciamo l'idea, un patto per il lavoro da scrivere insieme con imprese, sindacati, associazioni, università. Un progetto che guardi al futuro e che possa riaccendere i motori dell’economia". (Com)