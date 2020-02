Rocca di Papa: anziana aggredita a bastonate dopo una lite per l'eredità, denunciati i figli aguzzini

- Prima una lite per l’eredità, poi le minacce per farsi intestare la casa di famiglia e infine la violenta aggressione all’anziana madre. E’ accaduto ieri pomeriggio a Rocca di Papa, dove i carabinieri della stazione hanno denunciato i figli della povera donna, un 55enne e una 60enne del posto. Oltre alla denuncia per estorsione e lesioni personali, a loro carico è stata disposta la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla vittima. I militari sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Frascati dove una 80enne di Rocca di Papa era giunta per un trauma contusivo al volto e agli arti superiori, con escoriazioni multiple e ferite profonde, ematoma regione sternale e un trauma cranico, riportando una prognosi di 20 giorni. L’anziana ha denunciato ai Carabinieri di essere stata brutalmente aggredita dai figli nel corso di una lite per l’eredità e per l’intestazione della casa. La vittima ha raccontato di essere stata colpita con calci e pugni al volto, e colpita più volte con un bastone su tutto il corpo. (Rer)