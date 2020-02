Coronavirus: Università Cattolica, solidarietà per Wuhan, no alla sinofobia

- In occasione della Festa delle lanterne, che chiude tradizionalmente i festeggiamenti per il capodanno cinese, l'Università Cattolica del Sacro Cuore esprime solidarietà al popolo cinese per la difficile situazione generata dall'epidemia di Coronavirus. "Pur condividendo la necessità di prendere le precauzioni necessarie per proteggere la salute di tutti - si legge in una nota - l'ateneo deplora le forme di sinofobia e intolleranza che si sono manifestate a seguito delle notizie sull'epidemia. In particolare la comunità accademica è vicina ai propri studenti cinesi e sino-italiani e alle loro famiglie, ai propri alumni sia cinesi sia italiani che lavorano e vivono in Cina, convinta dell'importanza della collaborazione tra i popoli e persuasa che il miglior antidoto contro ogni forma di ignoranza e razzismo sia la conoscenza e lo studio. L'ateneo è infatti fortemente impegnato nel promuovere la conoscenza della lingua e cultura cinese in Italia, come via per la costruzione di un mondo meno conflittuale". (segue) (Com)