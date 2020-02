Coronavirus: Università Cattolica, solidarietà per Wuhan, no alla sinofobia (2)

- Questo pomeriggio alle ore 17.30 (Aula, NI. 110 - via Nirone, 15, Milano), il prorettore vicario e presidente dell'associazione Alumni Cattolica Antonella Sciarrone Alibrandi porterà questo messaggio nel corso dell'iniziativa "Parlando di tè", organizzata dall'Istituto Confucio e da Alumni Cattolica, nella ricorrenza della Festa delle lanterne. Un'occasione per conoscere le esperienze dei nuovi cinesi d'Italia, anche attraverso la presentazione dei racconti sino-italiani recentemente pubblicati e dei loro autori, protagonisti di storie tra alterità e partecipazione. Insieme con la professoressa Sciarrone Alibrandi, intervengono Elisa Giunipero, direttrice dell'Istituto Confucio dell'Università Cattolica, Marco Wong, imprenditore e consigliere comunale del Comune di Prato, Lala Hu, ricercatrice e docente di Marketing all'Università Cattolica. A seguire Cerimonia del tè e degustazione a cura di Xingcha. (Com)