El Salvador: Hrw chiede riunione urgente Osa, condannare “senza ambiguità” quando avvenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha chiesto all’Organizzazione degli stati americani (Osa) di convocare una riunione urgente per discutere della crisi istituzionale in corso in El Salvador, dove ieri il capo dello stato, Nayib Bukele, preceduto dai militari, è entrato in Aula spingendo i deputati a discutere lo stanziamento di fondi per la strategia nazionale sulla sicurezza. “Questa esibizione di forza bruta giustifica una riunione urgente dell’Osa, in funzione della Carta democratica”, ha scritto il direttore Americhe di Hrw, José Miguel Vivanco, sul suo account Twitter, allegando foto che ritraggono membri delle forze armate nella sede dell’Assemblea legislativa. (segue) (Mec)