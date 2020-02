El Salvador: Hrw chiede riunione urgente Osa, condannare “senza ambiguità” quando avvenuto (3)

- L’organizzazione non governativa Amnesty International ha definito “pericolosa” la crisi politica e ha chiesto rispetto per la separazione dei poteri. “Con questa prova di forza militare Nayib Bukele sembra dimenticare la nefasta storia di violazioni dei diritti umani nel paese. Il rispetto e la separazione dei poteri è necessario per garantire lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani”, ha scritto la direttrice Americhe di Amnesty, Erika Guevara-Rosas, sul suo profilo Twitter. (segue) (Mec)