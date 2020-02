El Salvador: Hrw chiede riunione urgente Osa, condannare “senza ambiguità” quando avvenuto (4)

- Un appello in questo senso è arrivato anche da parte della delegazione dell'Unione europea in El Salvador, che ha chiesto alle autorità locali di rispettare "l'indipendenza delle istituzioni". "Le relazioni dell'Unione Europea con i suoi soci si sono sempre basate su un insieme di principi universali, tra cui lo stato di diritto, il rispetto del pluralismo e la separazione dei poteri, che garantiscono una democrazia stabile e duratura", si legge in una nota. Bruxelles, riconosce che il "problema della sicurezza cittadina è una priorità nazionale" e, pur ribadendo il proprio impegno ad appoggiare "gli sforzi in questo senso", segnala che "la situazione politica, con il confronto tra le istituzioni dello Stato in El Salvador, è causa di grande preoccupazione". (segue) (Mec)