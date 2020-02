El Salvador: Hrw chiede riunione urgente Osa, condannare “senza ambiguità” quando avvenuto (5)

- "Facciamo un appello al governo di El Salvador e all'Assemblea legislativa affinché la situazione sia risolta in modo soddisfacente e pacifico e sia rispettata l'indipendenza delle istituzioni, nel pieno rispetto della Costituzione. La mancanza di rispetto per l'ordine costituzionale spezzerebbe 28 anni di stabilità democratica e causerebbe gravi danni alla convivenza e all'immagine internazionale del paese", sottolinea la delegazione. Posizioni ribadite dall'ambasciatore Ue in El Salvador, Andreu Bassols, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Mec)