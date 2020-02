El Salvador: Hrw chiede riunione urgente Osa, condannare “senza ambiguità” quando avvenuto (7)

- Nel frattempo, prendeva corpo la manifestazione indetta dal presidente nei paraggi del palazzo legislativo per denunciare "l'incostituzionalità" delle azioni del parlamento. "Adesso sappiamo che i deputati che non vogliono approvare il finanziamento hanno trattato con le bande criminali e hanno dato loro denaro perché comprassero le armi", ha aggiunto Bukele segnalando che i parlamentari - che avevano il diritto di votare contro ma non di disertare l'Aula - erano in violazione della Carta e del regolamento dell'Assemblea. Poco dopo Bukele, accompagnato dal vicepresidente dell'Aula, Guillermo Gallegos, sedeva sullo scranno più alto per preparare il discorso con cui avrebbe dato "una settimana di tempo" a "questi svergognati" per tornare ad esaminare il testo. (segue) (Mec)