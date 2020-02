Napoli: Caso (M5s), Linea1, se de Magistris c'è ancora batta un colpo

- “Potremmo definirlo il sindaco delle meraviglie Luigi de Magistris, l’Alice della politica partenopea, ogni volta ci incanta col racconto di un’altra Napoli, che fatichiamo a vedere nella realtà. Cronache e pendolari vivono disagi infiniti, lui favoleggia un’efficienza nei trasporti, che nessuno a oggi nota. Come si fa a credere all’autosufficienza ferroviaria dinanzi ai video messi in rete oggi da chi il disagio lo subisce? Spero che Dema non voglia definirli tutti propagandisti 5 stelle”. Lo ha dichiarato il portavoce alla Camera del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle, Andrea Caso, membro delle commissioni Finanze e Antimafia commentando il nuovo stop della Linea1 alla quale l’Ustif aveva dato l’ok lo scorso giovedì, ma, problemi non meglio definiti, avrebbero causato l’ennesimo blocco al transito giornaliero. “Con il nostro candidato al Senato Luigi Napolitano ho voluto analizzare la paradossale situazione, venutasi a creare – ha continuato Caso - mi ha espresso, da stimato ingegnere gestionale qual è, tutto il suo malcontento, da esperto del settore smentisce il primo cittadino, definendo l’attuale trasposto napoletano 'non degno di una città europea'. Mi auguro che i napoletani possano sostenerlo alle urne il 23 febbraio prossimo perché la città ha bisogno di una persona qualificata come lui per dare un contributo elevato alla causa del trasporto pubblico locale nella città più bella del mondo, ma pure la più mortificata”. “Come Movimento 5 stelle – ha concluso il parlamentare - nei giorni scorsi ho attivato ogni canale possibile per superare problemi e disagi cresciuti nel tempo, ma se il sindaco non fa la sua parte ogni nostro sforzo continuerà ad essere vano!”. (Ren)