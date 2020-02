Coronavirus: Toti, bene governo, agire senza speculazioni politiche

- Le misure prese dal governo sono accurate, bisogna lavorare senza allarmismi né speculazioni politiche. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, parlando con i giornalisti allo stand della Liguria alla Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso a Milano. Toti ha espresso fiducia nei confronti dell'operato del governo nell'affrontare l'emergenza del Coronavirus. "Io ho grande fiducia nel commissario nominato, Angelo Borrelli, capo della protezione civile, con cui ahimè come sapete in Liguria abbiamo una consuetudine quasi mensile", ha spiegato Toti, ricordando che "abbiamo affrontato insieme molte emergenze. Credo che le misure prese siano accurate". "Noi come sistema regionale le stiamo applicando con grande scrupolo", ha proseguito il governatore ligure, ricordando che "siamo tra i Paesi che hanno bloccato totalmente i voli dalla Cina. Ed è evidente che questo abbia qualche preoccupazione in termini di ritorno economico, ma è una ulteriore misura di sicurezza che c'è". "Credo vada monitorata la situazione giorno per giorno senza allarmismi, con grande attenzione. Senza speculazioni politiche come si fa nei posti seri", ha concluso Toti. (Rem)