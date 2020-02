I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: anticipazione “Nova”, il nuovo governo avrà 23 ministri e sarà annuncio tra 10 giorni - Il nuovo governo dell’Iraq guidato dal primo ministro designato Muhammad Tawfiq sarà composto da 23 ministri e verrà annunciato entro dieci giorni. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Hussein Arab, deputato dell’Alleanza Fatah. "Allawi ha discusso con tutti i blocchi politici precisando che la formazione del governo è libera dall’influenza dei partiti. Il primo ministro designato ha ricevuto il via libera per scegliere la sua squadra e, secondo le aspettative, potrebbe annunciare il gabinetto tra 10-15 giorni", ha detto Arab, osservando che “la Camera dei rappresentanti è libera di scegliere o rifiutare ogni ministro che non ha le capacità richieste”. La gran parte della squadra di governo, ha aggiunto il deputato, è già stata selezionata. “Ci sono solo poche cose semplici da completare, ma Allawi non annuncerà alcun nome fino a quando la lista non sarà sottoposta alla Camera dei rappresentanti”, ha aggiunto il deputato. “I parlamentari hanno consigliato al primo ministro di scegliere personalità all'interno dei ministeri, al livello di direttori generali o anche inferiori, per la loro conoscenza della macchina ministeriale, oltre ad adottare il principio di competenza nella selezione dei ministri", ha concluso il parlamentare. (segue) (Res)