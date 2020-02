I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Iraq: tre presunti terroristi arrestati a sud di Mosul - La direzione dell'intelligence militare dell’Iraq ha annunciato l'arresto di tre presunti terroristi nell'area di Hammam Al Alil, a sud di Mosul. "I distaccamenti della divisione d’intelligence militare hanno arrestato tre terroristi nel villaggio di Al Areij, nella zona di Hammam al Alil”, si legge in una nota. "I detenuti sono tra gli elementi che hanno fornito supporto informativo e promozione allo Stato islamico, incitando a combattere contro le nostre forze di sicurezza prima della liberazione", conclude il comunicato, precisando che le persone arrestate erano ricercate dalla magistratura ai sensi delle disposizioni dell’articolo 4 della legge anti-terrorismo dell’Iraq, che consente detenzioni preventive senza capi d’imputazione o processi. Nel 2014, l’Iraq è stato travolto dall'ascesa dello Stato islamico, che per tre anni ha occupato vaste porzioni di territorio. Da allora, l'esercito iracheno ha combattuto con successo contro lo Stato islamico, con l’aiuto della Coalizione internazionale guidata dagli Usa. Nel 2017 è stata conquistata Mosul, principale roccaforte dello Stato islamico in Iraq. Dopo la sconfitta militare dell’autoproclamato califfato, annunciata ufficialmente il 9 dicembre 2017 dal governo di Baghdad, permangono tuttavia alcune cellule dell’organizzazione terroristica in diverse zone dell’Iraq, prevalentemente nelle regioni a forte incidenza sunnita. Secondo un report stilato da esperti delle Nazioni Unite almeno 20 mila miliziani dello Stato islamico sarebbero ancora presenti in Iraq e Siria. (segue) (Res)