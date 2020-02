I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Siria: Putin, diplomazia russa ha dato contributo positivo per stabilizzare paese - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha sottolineato il contributo positivo dato dalla diplomazia russa nella stabilizzazione della situazione in Siria. In un messaggio inviato al personale diplomatico russo, Putin ha affermato che il corpo diplomatico nazionale deve essere risoluto e difendere con costanza gli interessi del paese. “In gran parte grazie all'efficiente lavoro del ministero degli Esteri russo, la situazione in Siria si è stabilizzata in una certa misura e il processo costituzionale è stato avviato. Abbiamo anche ottenuto risultati percettibili nello sviluppo dell'integrazione eurasiatica e dell'Unione e nei contatti esterni dell’Unione economica euroasiatica, nonché l'alleanza all'interno dell'Organizzazione del Trattato sulla sicurezza collettiva", ha rimarcato il capo di Stato che ha anche elogiato il ministero degli Esteri russo per il rafforzamento della cooperazione con paesi quali la Cina, India, e quelli eurasiatici e dell’America Latina e per portare il dialogo con l'Africa a un nuovo livello. (segue) (Res)