I fatti del giorno – Europa orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Russia, salpata nave per la posa delle tubature del gasdotto Nord Stream 2 - È salpata la nave russa che si occuperà della posa dei tubi necessari a completare il gasdotto Nord Stream 2, in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", aggiungendo che il Nord Stream 2 è stato completato al 94 per cento. La posa delle tubature era stata avviata dalla società svizzera Allseas. Tuttavia, le operazioni sono state interrotte perché l'azienda non ha voluto incorrere nelle sanzioni contro il Nord Stream 2 approvate dagli Stati Uniti. Successivamente, la Russia aveva reso noto che avrebbe completato il gasdotto autonomamente. (segue) (Res)