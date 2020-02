I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Polonia: sondaggio presidenziali, Duda in testa al 43,7 per cento davanti a Kidawa-Blonska - In vista delle presidenziali polacche, il capo di Stato uscente, Andrzej Duda, avrebbe oggi il sostegno del 43,7 per cento dei suoi connazionali, contro il 29,2 per cento della sua principale sfidante, Malgorzata Kidawa-Blonska (Po). Lo rivela un sondaggio condotto da Ibris e pubblicato oggi dal quotidiano economico "Rzeczpospolita". Terzo sarebbe il candidato indipendente Szymon Holownia con l'8,1 per cento. Seguono Robert Biedron (Lewica) con il 6,9, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Psl) con il 4 per cento e Krzysztof Bosak con il 3,8. Ibris ha sondato anche il possibile esito di un ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno di elezioni presidenziali. In ogni scenario ipotetico, il presidente uscente risulta vincitore con all'incirca il 50 per cento dei consensi. "Il vantaggio di Duda al secondo turno è un fatto, ma questi risultati lo danno poco sopra il 50 per cento, quindi i giochi sono ancora aperti", ha commentato Marcin Duma. Le elezioni presidenziali in Polonia si terranno il prossimo 10 maggio. (Res)