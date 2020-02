Azerbaigian: Commissione elettorale, partito di governo Yap otterrà 70 seggi su 125

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo del nuovo Azerbaigian (Yap) ha conservato la maggioranza in parlamento a seguito delle elezioni parlamentari che si sono svolte ieri nel paese caucasico, e dovrebbe ottenere circa 70 seggi su un totale di 125. Lo ha annunciato oggi la Commissione elettorale centrale (Cec) dopo aver diffuso i risultati preliminari al termine dei conteggi nelle 125 circoscrizioni. Le elezioni parlamentari in Azerbaigian hanno avuto luogo nella giornata di ieri con un’affluenza pari al 47,81 per cento. (Res)