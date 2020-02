Legge Bilancio: Moretta (Commercialisti), fondamentale lavorare in sinergia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli scenari economici e fiscali cambiano velocemente e radicalmente per questo motivo i commercialisti partenopei hanno promosso un confronto coinvolgendo Guardia di Finanza e Agenzia dell'Entrate: è importante lavorare in sinergia per conoscere tutti gli aspetti che ci riguardano". Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, aprendo il forum "Legge di Bilancio 2020" nell'aula magna del Centro Congressi Federico II di Napoli. "Sono molteplici le novità legate alla 'Legge di Bilancio 2020' che riguardano numerosi settori, dall'economia al welfare", ha aggiunto Moretta. Nel corso dell'incontro, è stata anche presentata la seconda edizione di "Napoli con-corre per la legalità", gara podistica organizzata nell'ambito della Napoli City Half Marathon dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con l'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli, Confesercenti Campania e oltre 20 altri partner istituzionali. La competizione, a cui prenderanno parte aderenti e iscritti di tutte gli enti organizzatori, si svolgerà a Napoli domenica 23 febbraio. "Con questa iniziativa - ha sottolineato Moretta - vogliamo mandare un segnale ai cittadini sull'importanza della legalità. E non dimentico l'aspetto benefico, che quest'anno è stato curato sin nei minimi dettagli". Virgilio Pomponi, comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza, ha evidenziato: "Napoli con-corre per la legalità è una manifestazione simbolo per la riaffermazione di un valore che deve essere comune a tutti, quello della legalità economica. Lo scopo è quello di mostrare la sinergia fra le istituzioni partecipanti, che nell'immaginario collettivo sono collocate su posizioni contrapposte, ma che invece sono determinanti a garantire le condizioni di legalità economica al Paese". (segue) (Ren)