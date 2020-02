Legge Bilancio: Moretta (Commercialisti), fondamentale lavorare in sinergia (2)

- "È bello presentare quest'iniziativa nel corso di un convegno - ha aggiunto Pomponi - che è una grande occasione di confronto, soprattutto per chi come noi svolge la delicata funzione di controllore". Tornando alla 'Legge di Bilancio', Eraldo Turi, consigliere delegato dell'Odcec Napoli, ha affermato che "la principale novità della 'Manovra' riguarda soprattutto la possibilità di risolvere il discorso delle fatture fraudolente. Attualmente, infatti, c'è la possibilità di ravvedersi ed eliminare l'effetto penale della dichiarazione fraudolenta: un aspetto importante e che cambia radicalmente gli scenari". Secondo Francesca Giglio, presidente della Commissione Imposte dirette e indirette dell'ente napoletano, "sono tante le novità della Legge di Bilancio ma poche riguardano la nostra professione: basti pensare al taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ma non per i professionisti, e alla 'non sistemazione' del regime forfettario. Ci sono, inoltre, ancora difficoltà sui reati penali ascrivibili in tema di tributario: il problema è che andiamo ad operare nell'incertezza della norma e siamo costretti ad incorrere in grandi rischi". Alle due sessioni di lavoro sono intervenuti Giovanna Alessio (direttore Regionale Agenzia delle Entrate della Campania), Daniele D'Ambrosio (commissione imposte dirette e indirette), Dario Marano (comando Regionale Campania Napoli della Guardia di Finanza), Salvatore Cortese (capo Settore soggetti rilevanti dimensioni dell'Agenzia delle Entrate della Campania), Maurizio Leo (docente Scuola Centrale Tributaria, Editorialista Il Sole 24 Ore), Clelia Buccico (professore ordinario di Diritto tributario Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"), Antonio Gigliotti (direttore Fiscal Focus), Paola Coppola (professore Associato di Diritto Tributario Università degli Studi di Napoli "Federico II"), Pasquale Saggese (Fondazione Nazionale dei Commercialisti), Claudio Turi (Consigliere dell'Ugdcec di Napoli) e Vincenzo Tiby (consigliere Odcec Napoli). (Ren)