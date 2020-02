India: fonti stampa, seconda delegazione di diplomatici in arrivo nel Jammu e Kashmir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di diplomatici di una ventina di paesi dovrebbe visitare il Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir, in India, entro la fine della settimana. La delegazione dovrebbe comprendere rappresentanti dell’Unione europea. Lo riferisce il quotidiano indiano “Hindustan Times”. Lo stesso giornale rivela anche che il governo centrale ha mostrato a un gruppo di potenziali investitori un nuovo documento politico sullo sviluppo economico del Jammu e Kashmir comprendente proposte per la creazione di due parchi industriali per le tecnologie informatiche, uno a Srinagar e uno a Jammu, e l’espansione di undici aeroporti, tra i quali gli scali di Fukche e Chushul. La visita diplomatica annunciata dalla stampa sarebbe la seconda dopo quella del 9 gennaio. (segue) (Inn)