India: fonti stampa, seconda delegazione di diplomatici in arrivo nel Jammu e Kashmir (2)

- In quell’occasione i diplomatici di quindici paesi – Argentina, Bangladesh, Corea del Sud, Fiji, Filippine, Guyana, Maldive, Marocco, Niger, Nigeria, Norvegia, Perù, Stati Uniti, Togo e Vietnam – hanno trascorso circa sette ore a Srinagar e hanno interagito con un gruppo selezionato di politici ed esponenti della società civile locali. Gli ospiti, inoltre, hanno ascoltato le relazioni del più alto funzionario amministrativo del Jammu e Kashmir, B. V. R. Subrahmanyam, e del capo della polizia, Dilbag Singh, sulla situazione della sicurezza. La visita è stata organizzata dal governo centrale dopo quella a titolo personale, e oggetto di molte polemiche, di alcuni membri del Parlamento europeo, la maggior parte appartenente a partiti di destra o centro-destra, invitati in India alla fine di ottobre dall’International Institute for Non-Aligned Studies (Iins) di Nuova Delhi. (segue) (Inn)