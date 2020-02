Eurostat, nel 2018 donne scienziate e ingegneri al 41 per cento, Italia a 34 per cento

- Nel 2018, su quasi 15 milioni di scienziati e ingegneri nell'Unione europea, il 59 per cento era costituito da uomini e il 41 per cento da donne. In Italia, le donne scienziate e ingegneri erano poco sopra il 34 per cento: 381,7mila su un totale di 1.116,2 milioni. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, in occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza che viene celebrata l'11 febbraio. Secondo i dati di Eurostat, gli uomini erano particolarmente numerosi nella produzione (il 79 per cento degli scienziati e degli ingegneri nella produzione erano uomini), mentre il rapporto tra i sessi nel settore dei servizi era più equilibrato (54 per cento uomini e 46 per cento donne). In quattro Stati membri dell'Ue, la maggioranza di scienziati e ingegneri era composta da donne: Lituania (57 per cento donne), Bulgaria e Lettonia (entrambe al 52 per cento) e Danimarca (51 per cento). Meno di un terzo degli scienziati e degli ingegneri erano donne in Finlandia (29 per cento), Ungheria (30 per cento), Lussemburgo (31 per cento) e Germania (33 per cento). (Beb)