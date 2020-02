Lega: Grimoldi, nasce oggi ufficialmente quella Lombarda Salvini Premier

- Nasce oggi ufficialmente la Lega Lombarda Salvini Premier. Lo fa sapere in una nota il deputato del Carroccio e socio fondatore del nuovo partito Paolo Grimoldi. "Questa mattina, davanti ad un notaio, abbiamo fondato la nuova Lega Lombarda Salvini Premier. I soci fondatori, insieme al sottoscritto sono Daniele Belotti, Stefano Borghesi, Fabrizio Cecchetti, Gianmarco Centinaio e Attilio Fontana", spiega Grimoldi. "Questo nuovo movimento, analogamente alla Lega Salvini Premier, proseguirà le battaglie che da anni portiamo avanti per i cittadini lombardi, per il territorio lombardo e per il suo sistema economico e produttivo. Le nostre stelle polari saranno Matteo Salvini, l'autonomia e sempre prima gli italiani", assicura in conclusione l'esponente del Carroccio.(Com)