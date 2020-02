Armenia: vicepremier incontra rappresentanti Consiglio d’Europa, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier armeno Tigran Avinyan ha incontrato il capo della rappresentanza del Consiglio d’Europa ad Erevan, Natalia Voutova. Lo si apprende dal comunicato stampa relativo al colloquio, in cui si aggiunge che Avinyan ha ringraziato ufficialmente il Consiglio d’Europa per il continuo sostegno alle autorità armene nel promuovere valori di democrazia, diritti umani e stato di diritto. All’ordine del giorno anche il piano di cooperazione bilaterale per il periodo 2019-2022. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Armenpress”, i presenti hanno anche discusso i possibili orizzonti di collaborazione nei settori della digitalizzazidone, del commercio elettronico, della sicurezza informatica e dell’intelligenza artificiale. (Res)