Kosovo-Serbia: Thaci fiducioso su raggiungimento accordo fra i due paesi sotto guida Usa (2)

- Anche il premier Albin Kurti ha elogiato l'operato dell'inviato speciale Usa Grenell. "Credo che l'impegno dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino abbia dato una nuova energia al processo di dialogo", ha detto Kurti , in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Kurit sembra però preferire che il dialogo fra Kosovo e Serbia si svolga con la mediazione dell'Unione europea. In un' altra intervista concessa all'emittente statunitense "Voice of America", il capo del governo kosovaro ha spiegato che "Bruxelles, quale capitale dell'Ue per quello che simboleggia nel senso dei valori e degli standard europei, dovrebbe essere il luogo e la cornice dell'organizzazione e dell'andamento di questi negoziati". (segue) (Kop)