Foibe: Casellati, ricordarle è un imperativo morale

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, che oggi alle 16 nell’Aula di palazzo Madama aprirà con il suo intervento la celebrazione del "Giorno del Ricordo in memoria di tutte le vittime delle foibe", organizzata assieme al presidente della Camera dei Deputati, sottolinea che "ricordare le Foibe, ricordare le decine di migliaia di vittime, ricordare l'esodo e la tragedia di centinaia di migliaia di italiani cacciati dalle proprie terre, è un imperativo morale e un insegnamento fondamentale da trasmettere alle nuove generazioni. Per troppi anni su questo dramma - afferma in una nota - c'è stata una sorta di guerra civile culturale che ha dato vita ad un negazionismo antistorico, anti-italiano e anti-umano". Per la seconda carica dello Stato, "è proprio sulla memoria delle tragedie dello scorso secolo che si basano e trovano forza e legittimazione le nostre istituzioni repubblicane, vero baluardo democratico - conclude - rispetto al rischio che l'odio o le discriminazioni razziali possano tornare". (Com)