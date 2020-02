Trasporti: D'Alessio (Filt Cgil), a Napoli uno dei parchi rotabili più vecchi d'Europa

- "Non ci rassegniamo alla logica di circoscrivere questa tragedia unicamente all'errore umano". Lo ha dichiarato Amedeo D'Alessio, sindacalista Filt Cgil, in merito al deragliamento del Frecciarossa, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Quando capitano certi incidenti - ha proseguito D'Alessio - la causa è in una serie di eventi concatenati tra loro. Abbiamo una linea ferroviaria molto stressata, quindi anche i tempi di manutenzione sono ridotti, veloci e fatti durante la notte. Vanno rivisti gli interi processi organizzativi. La magistratura sta indagando, le aziende hanno aperto processi interni, ma ricondurre tutto all'errore umano credo sia totalmente sbagliato. Dobbiamo fare tesoro degli errori fatti, così che non accadano più". Proseguendo poi parlando della Linea 1 di Napoli il sindacalista ha aggiunto: "Sui trasporti napoletani stiamo pagando un prezzo molto alto, a causa di mancati investimenti negli ultimi anni. Abbiamo uno dei parchi rotabili più vecchi d'Europa, i guasti sono sempre dietro l'angolo. I macchinisti sono i primi su cui si scarica tutta la frustrazione. Dobbiamo analizzare bene i fenomeni e le cause di queste inefficienze, facendo emergere che ci sono stati davvero pochi investimenti. A ottobre dovrebbe essere messo in servizio il primo nuovo treno. Guardiamo con relativa fiducia il prossimo futuro, ha concluso D'Alessio". (Ren)