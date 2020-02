Camera: domani audizione Fao in commissione Agricoltura

- Domani, martedì 11 febbraio, alle ore 14, la commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione di rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C.1258 Cillis recante delega al governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica. Alle ore 14.30, la Commissione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di agricoltura contadina, svolge l'audizione di rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Gli appuntamenti - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)