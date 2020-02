Centrodestra: Zanettin, ruolo Forza Italia centrale ed essenziale

- Il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin sottolinea in una nota il ruolo centrale di Forza Italia nel centrodestra e lo fa prendendo spunto da un episodio accaduto ad Arzignano nel vicentino: "Ad Arzignano - spiega - un consigliere comunale della Lega, proveniente da Forza Nuova, esprime inaccettabili giudizi a sfondo razzista su Maty Fall Diba, la modella diciottenne di origini senegalesi, ma con cittadinanza italiana e residente a Chiampo, finita sulla copertina della prestigiosa rivista di Moda Vogue Italia, simbolo dell'Italian Beauty. La Lega in tutta fretta lo espelle dal gruppo consiliare". Questa vicenda a carattere locale. prosegue Zanettin, "è sintomatica tuttavia di un dato politico di carattere generale. Quando la Lega, come è accaduto ad Arzignano, rifiuta il sostegno di Forza Italia, portatrice di valori liberali e moderati, preferendo una connotazione di destra destra, si espone inevitabilmente a spiacevoli 'incidenti', come quello che ha riguardato Faty Fall Diba. Questa triste e dolorosa vicenda dimostra che il ruolo di Forza Italia rimane centrale ed essenziale nel centro destra italiano". (Com)