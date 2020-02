Ungheria: Gyurcsany (Dk), meglio avere governo di coalizione che partito unico

- Ferenc Gyurcsany, leader del partito ungherese di opposizione Coalizione democratica (Dk), ha richiamato gli altri partiti di minoranza a unire le forze. Lo ha fatto in un discorso annuale in cui l'ex primo ministro socialista ha dichiarato che "o si vince insieme o non si vince affatto". I partiti di opposizione vengono da tradizioni e dottrine differenti e "non devono amarsi per forza, ma dovrebbero amare la loro patria". Per Gyurcsany non si può ignorare quanto segnalano gli elettori. Se Dk e le altre formazioni vincessero le elezioni politiche del 2022, sarebbero in grado di formare un governo di coalizione. "Per il paese è meglio avere un governo di coalizione costretto al compromesso, piuttosto che un bieco ed egoista partito unico di Stato", ha detto. Un esecutivo di coalizione ha doveri che vanno oltre la necessità di tenere unita l'alleanza. "Chi mal si sopporta in campagna elettorale, difficilmente farà meglio al governo", ha affermato Gyurcsany. Il politico ha rivolto parole di apprezzamento nei confronti del Partito socialista (Mszp) per i suoi sforzi a favore dei più bisognosi, ma anche nei confronti di Jobbik per la sua trasformazione "in un partito conservatore e nazionalista degno", capace di scrollarsi di dosso "il suo orribile passato". Del movimento Momentum Gyurcsany ha spiegato di apprezzare il fatto che ha introdotto nella politica ungherese una nuova generazione "giovane, dinamica e talvolta sfacciata". (Vap)